24 aprile 2014 Donna uccisa a Mozzate, trovato il cadavere del suo ultimo fidanzato Como, il killer albanese della 35enne ha confessato dal carcere di aver ucciso l'ultimo ragazzo della donna, il 30enne Silvio Mannina. Il cadavere era a Santarcangelo di Romagna

17:44 - E' stato ritrovato a Santarcangelo di Romagna (Rimini), coperto da 30 centimetri d'acqua, il corpo di Silvio Mannina, l'ultimo fidanzato di Lidia Nusdorfi, la milanese accoltellata a morte alla stazione di Mozzate (Como) il primo marzo. A ucciderlo fu lo stesso killer della giovane, Dritan Demiraj, il 29enne pasticciere albanese ex convivente della donna e padre di uno dei suoi figli, che ha confessato anche il secondo delitto.

Intorno alle 11 l'albanese che mercoledì ha confessato al pm di Como di aver ucciso Mannina strangolandolo con un cavo elettrico 24 ore prima dell'omicidio della sua ex donna, è arrivato nei campi in località Sant'Ermete, una frazione del comune di Santarcangelo di Romagna, nel Riminese, per indicare il luogo esatto dove aveva sepolto il corpo.



Sul posto circa una ventina di uomini tra carabinieri di Rimini e Como, vigili del fuoco e protezione civile. In un primo momento Demiraj è parso confuso vista la diversa morfologia della campagna, poi, dopo qualche ora è avvenuto il ritrovamento del corpo nei pressi della ex cava del Lago Azzurro.