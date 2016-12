Desio: fece uccidere l'ex,arrestata

21:00 - Assoldò, insieme con l'amante, due sicari per uccidere l'ex marito che l'aveva lasciata in ristrettezze. I carabinieri l'hanno arrestata insieme con il compagno e i due killer. In galera sono finiti Germania Biondo, di Desio (Monza-Brianza), l'amante Diego Barba e gli assassini, Antonio Giarrana e Antonino Redaelli. Il 14 novembre 2011 i due uccisero Paolo Vivacqua, imprenditore, e la suocera di uno dei figli, ritenendo che custodisse il denaro.