Crisi, commerciante si impiccanel suo colorificio a Milano

23:43 - Un commerciante 52enne si è tolto la vita impiccandosi nel suo negozio, un colorificio, a Milano. Secondo i carabinieri l'uomo, Giovanni D., ha lasciato una lettera nella quale sostiene di non essere più in grado di affrontare i problemi economici. Il corpo è stato trovato dal padre, preoccupato perché non aveva più notizie del figlio, che era solito recarsi la domenica in negozio per aggiornare la contabilità.