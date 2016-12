Cremona, minorenni rubano rame

23:37 - Tre diciassettenni incensurati di Pontevico (Brescia) sono stati incastrati dai carabinieri mentre tentavano di rubare i cavi di rame della linea ferroviaria Cremona-Crema all'altezza del passaggio a livello di Casalbuttano (Cremona). I ragazzini sono stati denunciati a piede libero alla Procura dei minori per furto aggravato in concorso. "Ci servivano i soldi per comprare un motorino nuovo", si è giustificato uno di loro davanti ai militari.