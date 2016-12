01:41 - Un uomo di 42 anni è morto stasera, in un incidente stradale a Cremona. Per cause ancora non chiarite è uscito di strada in via Milano, mentre era in sella al suo scooter, ed è finito in un campo di mais. L'incidente è avvenuto a tre chilometri dalla città, nella frazione di Cavatigozzi. L'uomo stava andando dalla fidanzata che abita a Spinadesco (Cremona). Su posto i carabinieri e i soccorritori del 118.