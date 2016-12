Crema, bimba di un anno muore in ospedale per un arresto cardiaco

10:46 - Una bambina di un anno, Adelaide Croce, di Romano di Lombardia (Bergamo) è morta all'ospedale di Crema mentre stava per essere sottoposta a una gastroscopia. Secondo una prima ricostruzione, la piccola era stata accompagnata a un esame che avrebbe dovuto stabilire se fosse celiaca o soffrisse di altri problemi gastrici. Appena le è stato iniettato l'anestetico, la bimba è andata in fibrillazione ventricolare e ha avuto un arresto cardiaco.

La morte potrebbe essere stata causata da una intolleranza all'anestetico, anche se la piccola Adelaide, questo il nome della bimba, era stata sottoposta ai classici test di rito. I genitori hanno denunciato quanto accaduto ai carabinieri che hanno prontamente avviato le indagini.



"Nel 2014 non si può morire per la celiachia - dice il padre -. Ha avuto delle complicazioni legate alla fase dell'anestizzazione. I medici ci hanno detto che c'era una criticità in corso e che comunque la bambina stava cercando di rimanere con noi...".