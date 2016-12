Como, lite tra vicini: grave 55enne

23:25 - Un 55enne versa in gravi condizioni dopo essere rimasto ferito in una lite scoppiata con un vicino di casa, che lo ha colpito al fianco con un falcetto. E' accaduto a San Nazzaro Val Cavargna (Como). I due stavano discutendo per questioni futili, quando la situazione è degenerata ed è comparso il falcetto: il ferito, che non sembrava essere in condizioni gravi, ha però perso conoscenza all'arrivo dei soccorritori del 118. Il feritore è stato arrestato.