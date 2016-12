Como, i ladri a casa di Mario Balotelli: via ori, orologi e una Porsche

19:32 - Visitata dai ladri nella notte tra giovedì e venerdì l'abitazione di Mario Balotelli nel Comasco. Tra le cose rubate ori, orologi, e la Porche S bianca (a noleggio), mentre non è stata toccata la Ferrari. L'auto però è stata ritrovata alcune ore dopo a Legnano (Milano). Il calciatore aveva passato la serata in un locale in compagnia del fratello Enoch, e al ritorno ha trovato i serramenti della sua villa forzati e la casa svaligiata.

"Mi sento vuoto ma lotto per chi amo" - Ed ecco come è cominciata la giornata su Twitter di Balotelli all'indomani del furto nella sua villa nel Comasco. Il calciatore ha postato questo messaggio sul social network: "Mi sento vuoto! No emozioni. Non al momento. Ma combatto sempre per le poche persone che amo. Loro lo meritano".



Pochi minuti più tardi, verso mezzogiorno, l'attaccante del Milan, che oggi passerà con la squadra la vigilia dell'ultima partita di campionato, ha pubblicato un autoscatto che lo ritrae sorridente in auto.