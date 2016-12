11:03 - Un 22enne, Marcello Soriano, ha ucciso la madre 55enne, Mariangela Moiola, nella loro abitazione di Carugo, nella Brianza comasca. Il ragazzo è stato fermato ma è sotto choc, e l'omicidio non ha avuto testimoni. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa che hanno sentito la donna chiedere aiuto e hanno chiamato i carabinieri; al loro arrivo, però, la donna era già morta. Il figlio era ancora in casa ed è stato fermato per omicidio volontario.

Quando la donna venerdì pomeriggio è rincasata, dei tre figli c'era a casa soltanto Marcello, disoccupato, che pare soffra di disturbi psichici. Il giovane ha aggredito la madre, ha tentato di strangolarla e quando lei ha chiesto aiuto mettendosi a gridare dal balcone l'ha soffocata con un sacchetto di plastica.



Gli altri due figli, uno di 13 anni e una ragazza, sono arrivati soltanto più tardi, quando è tornato a casa anche il padre. La famiglia vive a Carugo da una quindicina d'anni in una vecchia corte ristrutturata a pochi passi dal centro storico.