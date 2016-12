Cinquantenne ferito a colpi pistola nel Milanese, è in gravi condizioni

11:31 - Un 50 enne, incensurato, è stato ferito all'addome da un colpo di pistola a Cusano Milanino (Milano). La vittima è stata portata all'ospedale Niguarda ed è in gravi condizioni. Sul caso indagano i carabinieri. L'uomo è stato colpito mentre stava per scendere dalla macchina per aprire il cancello di casa e si accingeva a entrare nel box nel suo condominio intorno alle 21.

Il 50enne, titolare di un'azienda di software, era in auto quando l'aggressore ha sfondato il vetro della sua auto e gli ha esploso contro tre colpi d'arma da fuoco, uno solo dei quali lo ha raggiunto all'addome. Soccorso dal 118, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale.



Quando sono giunti gli operatori sanitari, il 50enne era ancora vigile e cosciente. La prima persona a prestargli soccorso è stata la moglie.