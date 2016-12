Cinisello Balsamo, il gip conferma il fermo nei confronti di Davide Frigatti

19:05 - E' stato convalidato il fermo per omicidio, tentato duplice omicidio e sequestro di persona per Davide Frigatti, il 34enne che martedì ha aggredito con un coltello un pensionato, un benzinaio e il titolare di un autolavaggio (uccidendolo) a Sesto San Giovanni (Milano). Interrogato nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato ricoverato in stato confusionale, Frigatti non ha risposto alle domande dei giudici.

Appena le sue condizioni di salute si saranno ristabilite, il grafico 34enne di Cinisello Balsamo dovrà essere portato in carcere, così come ha disposto il Tribunale di Monza.