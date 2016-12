Chiede di non fumare davanti al figlio: madre picchiata da due ragazze

16:04 - Una donna è stata aggredita, a Milano, dopo aver chiesto a due ragazze di smettere di fumare vicino al suo bambino. Il fatto è avvenuto ai tavolini di un bar in via Zamagna, dove la madre, 32enne, si era seduta con il figlio di un anno. Le ragazze, entrambe straniere, non hanno gradito la richiesta e l'hanno ferita al labbro con un colpo. La donna è stata medicata all'ospedale San Carlo.

Madre e figlio erano seduti all'esterno del locale, quando la donna ha chiesto alle due avventrici, 25enni, di spegnere la sigaretta. Le due a quel punto hanno reagito, tirandola per i capelli e colpendola al labbro. La scena è stata vista dal titolare del bar, che però non è riuscito a fermare le giovani prima dell'arrivo della polizia. La vittima è poi stata portata all'ospedale San Carlo, dov'è stata medicata.