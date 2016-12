19:40 - Un meccanico di 54 anni è morto all'interno di un'officina a Lainate, nel Milanese, dopo essere stato schiacciato dalla ruota di un tir sollevato da un cric. L'operaio stava lavorando sotto la cabina del mezzo quando il martinetto idraulico ha ceduto, per motivi che dovranno essere chiariti, sopra la testa. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto prima che l'ambulanza potesse trasportarlo in ospedale.