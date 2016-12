Cassazione:ok a condanne "Infinito"

22:49 - Confermate dalla Cassazione quasi tutte le condanne ai 92 imputati del processo "Infinito". Si tratta della più importante indagine contro la 'ndrangheta condotta dalla Procura di Milano a carico delle 'ndrine in Lombardia. Solo per Rocco Coluccio, un biologo, dovrà essere rifatto il processo. Per gli altri imputati solo piccoli ritocchi di pena e di qualche imputazione. Confermato dunque il verdetto emesso della Corte d'Appello di Milano.