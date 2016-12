18 luglio 2014 Caso Yara, tutti gli indizi di Enrico Fedocci

Dal Dna al video che incastrerebbe Bossetti Le rivelazioni del nostro inviato sulla lunga inchiesta sul delitto di Brembate, uno dei più inquientanti episodi di cronaca nera degli ultimi anni Tweet google 0 Invia ad un amico

19:30 - Dal Dna sul corpo della vittima al filmato che incastrerebbe Massimo Bossetti. Dal fatto che Yara Gambirasio, quella sera, non sarebbe dovuta andare in palestra alla possibile presenza di complici. Enrico Fedocci, inviato di News Mediaset, segue quotidianamente il delitto di Yara Gambirasio, uno dei più inquietanti episodi di cronaca nera degli ultimi anni. Ecco, video dopo video, indizi e rivelazioni più recenti sull'inchiesta condotta a Bergamo.

18 luglio 2014, "Bossetti non era solo" - Le indagini per l'identificazione di un secondo uomo sono in corso e sono intense. Massimo Giuseppe Bossetti non sarebbe stato solo.

10 luglio 2014, "Il furgone di Bossetti davanti alla palestra alle 18.01" - L'inviato di News Mediaset anticipa in esclusiva l'esistenza di un video, girato dalla videocamera di un benzinaio, che mostrerebbe il muratore di Mapello davanti alla palestra frequentata dalla ragazzina nel giorno della sua scomparsa, il 26 novembre del 2010, alle 18.01.

9 luglio 2014, "un filmato incastrerebbe Bossetti" - Emerge un nuovo importante indizio contro Massimo Bossetti. Una fonte confidenziale lo rivela all'inviato di News Mediaset, Enrico Fedocci: una telecamera avrebbe ripreso un passaggio insistente del presunto killer nei pressi dei luoghi frequentati da Yara Gambirasio.

8 luglio 2014, i legali: "Complici? C'è il segreto istruttorio" - In esclusiva a Tgcom24, i legali di Massimo Bossetti non smentiscono l'ipotesi della presenza di complici e chiamano in causa il segreto istruttorio.

26 giugno 2014, "caccia a un secondo uomo" - Spunta una nuova, inquietante ipotesi. Bossetti non era solo quel giorno. E scatta la caccia a eventuali complici del presunto killer, ritenuto troppo debole fisicamente per compiere in solitudine l'atroce delitto.

23 giugno 2014, "Bossetti sapeva" - Gli inquirenti scoprono che Ester è la madre di "Ignoto 1". Nessun interrogatorio, ma qualche domanda sì. Lei si agita e chiama il figlio consentendo agli investigatori di andare a colpo sicuro, e in fretta, su Massimo Bossetti. Il presunto killer, infatti, sapeva. E il pericolo di fuga era concreto.