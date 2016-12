28 marzo 2014 Caramelle scadute da 3 anni al mercato

15:03 - Decine di confezioni di caramelle false e scadute da 3 anni, ma rivendute sulle bancarelle del mercato settimanale di via Vespri Siciliani, a Milano. Gli incarti dei dolciumi venivano contraffatti con il solvente, cancellando le indicazioni sulle date di scadenza. L'autore della truffa, un commerciante già noto per reati di questo tipo, è stato denunciato dalla polizia annonaria, che ha poi sequestrare la merce.

Le caramelle, alcune scadute nel 2011, venivano impacchettate e rivendute senza problemi, in confezioni all'apparenza originali. La polizia locale del nucleo annonaria ha scoperto il trucco durante dei controlli al mercato di via Vespri Siciliani; per il commerciante, non nuovo alle forze dell'ordine, è scattata la denuncia. L'uomo usava del solvente per cancellare le date di scadenza, rendendo impossibile risalire al giorno in cui le caramelle potevano essere consumate. Le confezioni inoltre erano false, con codici di identificazione uguali tra loro. Tutta la merce è stata sequestrata.