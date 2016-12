Cade ultraleggero nel Pavese, muoiono il pilota e uno spettatore a bordo pista

13:05 - Sono due le vittime dell'incidente avvenuto alla periferia di Vigevano (Pavia), dove un ultraleggero si è schiantato in fase di atterraggio. A perdere la vita sono stati il pilota, Emanuele Vialardi, 49 anni, biellese, e l'avvocato Gianni Ciucci, 56 anni di Corsico (Milano), che, insieme a altre persone, a bordo pista stava assistendo all'atterraggio. Il velivolo, nell'impatto con il suolo, è andato completamente distrutto.

L'incidente è avvenuto nell'ambito delle prove per una manifestazione di ultraleggeri prevista per domenica e che è stata annullata.



Sembra che il velivolo sia atterrato controsole: non si sa però se la causa dello sbandamento dell'ultraleggero sia stata dovuta a un suo errore in fase d'atterraggio, o a problemi meccanici o a un malore. Sta di fatto che il pilota ha perso il controllo e si è schiantato travolgendo lo spettatore e tranciandogli le gambe.



Gli uomini del 118 hanno anche soccorso la moglie di uno dei due passeggeri dell'ultraleggero che si è sentita male dopo aver visto il velivolo precipitare sulla pista e andare in frantumi durante l'atterraggio.