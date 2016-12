13:35 - Un uomo albanese di 43 anni nella serata del 31 dicembre, dopo una lite in casa con i parenti, ha impugnato la pistola ed ha esploso alcuni colpi. L'ex cognato di 33 anni ed un uomo di 64 anni sono rimasti feriti. I due non sono in gravi condizioni. E' successo a Dello, piccolo comune della Bassa bresciana. Dopo aver sparato l'uomo è fuggito, portando l'arma con sé: è ricercato dai carabinieri.