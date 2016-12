12:48 - Una 30enne, Daniela Bani, è stata trovata uccisa a coltellate in un appartamento a Palazzolo sull'Oglio, nel Bresciano. Ancora non è chiaro il movente del delitto, ma i carabinieri stanno ora cercando il marito, un tunisino che al momento risulta irreperibile. A trovare il corpo della donna, in camera da letto, è stata la mamma della vittima.

Secondo gli inquirenti, il tunisino avrebbe pianificato l'omicidio: con già in tasca un biglietto aereo per la Tunisia, lunedì mattina ha portato i figli da un amico connazionale, poi sarebbe tornato dalla moglie, l'avrebbe uccisa e si sarebbe dato alla fuga. A lanciare l'allarme è stata la madre della vittima che, cercando i nipoti, ha trovato in casa la figlia ormai senza vita in camera da letto.