Brera, studente sale su una statua per scattarsi un "selfie" e la danneggia

19:47 - La scoperta è stata effettuata martedì mattina dal personale dell’Accademia milanese. A riprendere la scena di vandalismo è stata una telecamera posta nel corridoio interno. Alcuni testimoni sostengono che a provocare la devastazione sia stato un ragazzo, probabilmente uno studente straniero. Il ragazzo è salito sulla statua per farsi un "selfie" e ne ha amputato la gamba. La statua, di gesso e terracotta non ha un valore altissimo, ma risale ai primi dell'ottocento ed è stata prodotta in una delle botteghe più rinomate dell’epoca, in cui lavorava anche Antonio Canova. Essendo una copia non era situata nelle sale interne.