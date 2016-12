Brasiliana uccisa a Brescia, chiesto l'ergastolo per l'amante

11:52 - Il pubblico ministero di Brescia, Ambrogio Cassiani, ha chiesto l'ergastolo per Claudio Grigoletto, l'uomo che il 29 agosto uccise a Gambara (Brescia) Marilia Rodrigues, sua dipendente e amante da cui aspettava un figlio. "E' stato un agguato premeditato giorni prima", ha detto il pm nel corso della sua requisitoria durata un'ora e mezza. La sentenza è attesa in serata.

L'uomo, un pilota di aerei, disse di aver ucciso la ragazza brasiliana al culmine di una lite, dopo che lei tentò di colpirlo alla gola. "Abbracciare la tesi di Grigoletto vuol dire fare un nuovo torto alla ragazza - ha detto Cassiani - Umanamente gli omicidi sono due: quello di Marilia e quello del bambino che aveva in grembo". Con la richiesta di pena dell'ergastolo, il pm bresciano ha chiesto per Grigoletto anche una dichiarazione di "delinquente per tendenza", come previsto dall'art.108 del codice penale, "per totale assenza di scrupoli dimostrata dall'uomo".