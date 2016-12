Botte per entrare nei Latin kingMilano, scoperto rituale di iniziazione

19:10 - Sette giovani appartenenti ai Latin King, una delle storiche gang sudamericane, sono stati trovati armati fino ai denti in un giardino pubblico a Milano: uno, in possesso di una pistola, è stato arrestato; altri due, che avevano coltellacci e un machete, sono stati denunciati. Sequestrato anche un libretto con i rituali d'iniziazione della gang. Per entrare a farne parte, l'iniziato subisce un pestaggio di gruppo che dura quattro minuti.

L'opuscolo, che in copertina riporta l'effige di una corona a cinque punte, uno dei simboli della "pandilla" dei Latin king, è ora al vaglio degli investigatori. All'interno del libretto è contenuto il rituale di iniziazione per entrare a far parte della banda: superare i "3.60": 4 minuti in cui, dai due ai quattro componenti della banda devono picchiare il nuovo arrivato.



Nel libretto rinvenuto c'erano anche altre informazione preziose per far luce sulla vita della banda. Undici norme scritte in spagnolo con l'avvertimento alla fine "chiunque non rispetti anche un solo punto sarà punito".



Eccole: 1) Saltare una riunione senza giustificazione comporta una multa e un castigo. 2) Arrivare in ritardo a una riunione senza una giustificazione comporta un castigo fisico a 360. 3) Rispettare fratelli e sorelle. 4) Non arrivare ubriaco o drogato a qualunque attività della gang. 5) Tutti fratelli devono avere un aspetto fisico e igienico impeccabile. 6) Ogni fratello deve versare una quota settimanale. 7) Rappresentarsi con i colori giallo e nero. 8) Rispetta tua madre e tuo padre perché ti misero al mondo e tutte le persone che non appartengono alla nazione. 9) Non rubare. 10) Per assentarsi a una riunioneè necessario avere una giustifica. 11) Tutti i fratelli devono essere in regola con gli obblighi e con la quota. Non solo. Sotto un'altra voce c'era un'altra regola altrettanto ferrea: "Nessuno può essere costretto a entrare nella gang, la decisione è volontaria e personale".



I Latin King sono stati la prima gang latinoamericana che si è imposta a livello internazionale. Nati a Chicago nel 1940 per aiutare gli immigrati sudamericani, nel 1986 hanno assunto la forma attuale, molto ramificata.