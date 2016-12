Bossetti: non sono stato io Caso Yara, al pm fa altri nomi

14:07 - Un lungo interrogatorio, cominciato alle 10.45. Massimo Giuseppe Bossetti incontra il pm dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere per ben due volte subito dopo il fermo del 16 giugno. Sembra confermata, quindi, l'indiscrezione pubblicata 10 giorni fa da Tgcom24 sul coinvolgimento di altre persone nel delitto di Yara Gambirasio, notizia rivelata dall'inviato di News Mediaset Enrico Fedocci.

Voci interne al carcere riferiscono, le riporta oggi il Corriere della Sera, che nei giorni scorsi il presunto omicida abbia avuto una crisi nervosa ed urlando abbia chiesto di incontrare il pm: "Non sono stato solo io", avrebbe detto. Ma il riserbo degli inquirenti è massimo. Bossetti, quindi, non sarebbe stato identificato come Ignoto uno solo il 15 giugno scorso, ma parecchio tempo prima, addirittura mesi prima. Le indagini vanno avanti.