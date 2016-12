Bossetti, istanza per vedere figli

19:25 - L'avvocato di Massimo Giuseppe Bossetti, il muratore in carcere dallo scorso 16 giugno con l'accusa di avere ucciso Yara Gambirasio, ha presentato istanza per poter far vedere i figli al suo assistito. I bimbi di 8, 10 e 13 anni, se il pm darà l'assenso vedranno il genitore in carcere. Il legale, Claudio Salvagni, ha anche precisato di essere in contatto con uno psicologo e che sta facendo "tutte le valutazioni del caso, vista la delicatezza della situazione".