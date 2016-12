Bimbo cade in un fosso: è grave

23:14 - Un bimbo di quindici mesi versa in condizioni gravissime dopo essere caduto in una roggia a Trigolo (Cremona). Il piccolo è stato tratto in salvo da un corriere 23enne, originario della Colombia, che si è gettato nel fosso ed è riuscito a riportare a riva il corpicino che galleggiava ormai da diversi minuti. Un'infermiera residente nella zona è poi riuscita a riattivare le funzioni vitali del bimbo che ora è ricoverato a Brescia in rianimazione.