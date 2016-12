Bie: "L'Expo si deve fare"

16:26 - "Non facciamo i funerali all'Expo: questo colpo non può alterare il lavoro fatto e l'indagine non può essere un ostacolo per dire che la manifestazione non si fa o che ha ricevuto un colpo mortale". Lo ha detto Vicente Loscertales, segretario generale del Bie, l'organizzazione intergovernativa che assegna le sedi dell'Esposizione universale. "L'evento si farà e sarà un successo", ha aggiunto dopo aver visitato il sito espositivo.