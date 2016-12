18:58 - E' durato un'ora e mezza il primo colloquio di Silvio Berlusconi con gli assistenti sociali all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (Uepe) di Milano. Il leader di Forza Italia è uscito degli uffici e si è allontanato in auto senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Il colloquio è previsto dall'affidamento in prova ai servizi sociali in seguito alla condanna per il caso Mediaset.