12:43 - Silvio Berlusconi non potrà lasciare la Lombardia ma è autorizzato, come da sua richiesta, a recarsi a Roma dal martedì al giovedì. E' questa una delle prescrizioni che accompagnano il provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali, che il leader di Forza Italia svolgerà un giorno a settimana presso una struttura per l'assistenza agli anziani a Cesano Boscone.