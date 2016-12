18:16 - Paura nella Bergamasca per una valanga arrivata a sfiorare un centro abitato. E' accaduto a Fiumenero, contrada di Valbondione, dove neve, terra, sassi e piante sono caduti interrompendo la pista ciclabile e fermandosi nel fiume Serio, a una trentina di metri dalle case. I residenti sono preoccupati, perché in quota nevica ancora e il canalone rischia di trasformarsi in un imbuto pronto a scaricare di nuovo a valle.