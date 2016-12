21:40 - La nuova giunta comunale di Bergamo, guidata dal sindaco Giorgio Gori, ha deciso di rimuovere i braccioli cosiddetti "anticlochard" dalle panchine della città. A installarli era stato il precedente esecutivo per impedire che le panchine fossero utilizzate per sdraiarsi: il provvedimento aveva creato molte polemiche non solo in città.