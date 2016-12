Bergamo, scoperto giro di gare clandestine organizzate su Facebook

09:11 - Organizzavano gare clandestine in motocicletta attraverso Facebook all'interno di un centro commerciale di Zanica, nel Bergamasco. Grazie ad alcune segnalazioni gli agenti hanno scoperto un'organizzazione di giovanissimi, identificandone alcuni e sequestrando video amatoriali. Dieci di loro sono stati denunciati per organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare.

Le gare, cui assistevano decine di giovani, erano organizzate da un ragazzo italiano, B.D.F 19 anni, il quale pubblicizzava i dettagli dell'evento (data, luogo e ora) su Facebook.



Quando sono intervenuti gli agenti, i due centauri in gara sono scappati come molti altri spettatori. Gli agenti della Polizia locale sono però riusciti a fermare ed identificare dieci ragazzi e hanno anche sequestrato anche alcuni file dei video amatoriali delle gare, che si svolgevano anche lungo le vie cittadine e che condividevano sulla Rete.



Sono stati denunciati per Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare, che prevede la reclusione da uno a tre anni e una multa da 25mila a 100milaeuro. Due minorenni sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Brescia, gli altri alla Procura di Bergamo.