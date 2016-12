Bergamo, ritrovato 63enne sparito

01:13 - E' stato ritrovato sano e salvo Antonio Garsone, il cuoco di 63 anni che mancava dalla sua casa di Bergamo da domenica scorsa. Il cuoco, dipendente dell'Albergo Popolare di Bergamo, era ospite da qualche giorno a casa di una conoscente, ma i familiari non lo sapevano e quindi hanno fatto scattare le ricerche. Garsone non sapeva di essere ricercato e non si era dunque preoccupato fino a oggi, quando la notizia è stata diffusa dai media.