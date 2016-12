Bergamo, poliziotto fa arrestare ladro ma poi gli cerca lavoro

12:49 - Era fuori servizio e ha "beccato" un ladro di carburante sul fatto ma adesso si sta impegnando per trovargli un lavoro. E' successo a Calcinate, in provincia di Bergamo, e la storia unisce un ispettore della polizia stradale a un 39enne con precedenti per furto. A riportare la notizia è "Il Giorno".

Con le mani nel sacco - Con tubo di plastica e taniche vuote, il ladro aveva l'intenzione di prendere il gasolio da alcuni camion parcheggiati. Per sua sfortuna, passava di lì l'agente che era fuori servizio e stava facendo un giro con la famiglia. Insospettito, l'ispettore ha chiamato i colleghi di Seriate e ha cominciato a pedinare l'uomo. Intanto, è arrivata una pattuglia di rinforzo.



Dopo un breve inseguimento, gli agenti hanno arrestato il 39enne. Lì vicino era posteggiata l'auto del ladro che conteneva due taniche già piene di carburante. L'uomo, accusato di furto di gasolio, è comparso il 31 marzo davanti al giudice del tribunale di Bergamo ed è stato processato per direttissima.



Lieto fine - L'imputato si è difeso parlando dei suoi problemi economici: "Adesso non ho più un lavoro ed è per questo che stavo rubando. Ho dei debiti con Equitalia, e per pagarli ho pensato di recuperare del carburante per rivenderlo". Il giudice ha accolto la richiesta del pm di convalida dell’arresto senza alcuna misura cautelare. L’uomo ha patteggiato 4 mesi e 200 euro di multa, con pena sospesa.



L'ispettore, però, ha precisato: "Mi sto dando da fare per cercare lavoro all’arrestato. In settimana, forse sabato prossimo, avrà un colloquio e magari riusciremo a risolvere i suoi problemi".