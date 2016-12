14:54 - E' stato trovato morto l'escursionista di 62 anni scomparso da giovedì nella zona del monte Grabiasca, a Carona in provincia di Bergamo. Le squadre di soccorso hanno recuperato il corpo non lontano da dove era stata rinvenuta la piccozza. La vittima, Virgilio Carenini, abitava a Vercurago, in provincia di Lecco. Probabilmente è caduto perdendo la vita nel violento impatto con le rocce.