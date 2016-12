Bergamo, donna uccisa a colpi di pistola: indagano i carabinieri

12:37 - Simona Grisa, 39 anni, è stata uccisa a colpi di pistola nel quartiere Malpensata di Bergamo. L'allarme è scattato quando alcuni testimoni hanno sentito dei colpi di arma da fuoco, seguiti da un tonfo. Il corpo è stato trovato nel cortile di un condominio. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini.

A dare l'allarme sono stati alcuni testimoni, che non hanno però assistito direttamente alla tragedia: hanno sentito quattro colpi di pistola seguiti da un tonfo. Raggiunto il cortile interno del palazzo, hanno trovato riversa a terra la trentanovenne, italiana e che abitava proprio nella palazzina. Immediato l'intervento sul posto della polizia, che ha subito avviato le indagini per risalire all'autore di quello che è senza dubbio un omicidio.



I vigili del fuoco hanno raggiunto via Carnovali con un'autoscala, grazie alla quale è stato raggiunto l'appartamento dove viveva la donna. E qui gli inquirenti hanno scoperto che l'abitazione era regolarmente chiusa dall'interno: come ha dunque fatto l'omicida a scappare? E' questo uno degli interrogativi ai quali la polizia sta cercando di dare una risposta.



La donna abitava al quarto dei cinque piani della palazzina: sarebbe stata raggiunta dagli spari mentre si trovava nei pressi di un balcone e poi sarebbe caduta, oppure sarebbe stata buttata giù dall'assassino. Per coordinare le indagini è giunto all'edificio anche il magistrato di turno. La polizia scientifica ha avviato i rilievi del caso, alla ricerca di eventuali tracce lasciate dall'autore del delitto.