Bergamo, bambino di 5 anni folgorato: lo salvano gli amichetti

16:15 - Un bambino di 5 anni, di Martinengo (Bergamo) ha rischiato di rimanere folgorato dopo essersi appoggiato alla ringhiera del campetto di basket dove era andato a giocare. Lo hanno salvato due amichetti di 9 anni che, vedendolo tremare preso dalle convulsioni per la scarica, sono riusciti a staccarlo dalla sorgente dell'elettricità, facendolo cadere a terra, colpendo con un pugno. "Ce lo hanno insegnato a scuola", hanno poi spiegato i due bambini.

Protagonisti della vicenda sono Lokman Khouribech, di origine marocchina, e Saliou Serigne di origine senegalese, entrambi di 9 anni. Domenica sera stavano giocando, a poca distanza dai genitori, di fronte al campetto, quando hanno visto Hatim Alban, 5 anni, diventare rosso in viso e poi essere scosso dalle convulsioni.



"Ce lo hanno insegnato a scuola" - Lokman e Saliou hanno quindi deciso di intervenire: come racconta il "Corriere della Sera", Lokman ha cercato di "staccare" dal passamano l'amico tirandogli un primo pugno. "A scuola ci hanno insegnato che con uno spintone secco si può liberare qualcuno che viene folgorato". Con il primo colpo però non è riuscito nell'intento, ma anzi Lokman ha "rimediato" una forte scossa. Il secondo pugno però è "andato a segno", e Hayim è stato staccato dalla ringhiera. Il bambino, svenuto è caduto a terra. A quel punto è stato Lokman a rischiare di cadere sul passamano, ma Saliou lo ha trattenuto salvandolo. Dopo l'arrivo del 118, Hatim è stato portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: il bambino è tuttora in osservazione per evitare possibili aritmie cardiache dovute alla scossa.



Hamit "miracolato" per la seconda volta - Un paio di anni fa Hamit era stato protagonista di un altro episodio di cronaca: il piccolo era infatti caduto da una finestra dell'appartamento in cui viveva con i genitori e si era salvato "atterrando" su uno stendibiancheria.



Aperta un'inchiesta contro ignoti - Dopo i controlli dei tecnici del Comune di Martinengo, i carabinieri hanno posto sotto sequestro il parco. Intanto il pm Fabrizio Gaverini ha aperto un fascicolo contro ignoti: si cerca di capire se ci siano delle responsabilità per il mal funzionamento dell'impianto elettrico della struttura.