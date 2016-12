Bergamo, 17enne giù dal quinto piano della scuola: forse si è buttato

14:04 - Uno studente di 17 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere precipitato dal quinto piano del liceo scientifico "Lussana" della città. Il giovane è stato ritrovato dai suoi compagni a terra, nel cortile interno dell'istituto. Il ragazzo potrebbe essersi buttato volontariamente.

Secondo quanto emerso, il ragazzo avrebbe raggiunto il quarto piano dell'istituto in centro a Bergamo, si sarebbe arrampicato utilizzando una scaletta esterna fino a raggiungere un punto ancora più alto e da lì si sarebbe lanciato nel vuoto.



Il giovane studente, al terzo anno dell'indirizzo di scienze applicate, è ora ricoverato in rianimazione al Papa Giovanni XXIII in condizioni gravissime.



Il ragazzo descritto come uno studente volenteroso - Il preside Gualtiero Beolchi e il vicepreside Stefano Dominoni non riescono a capacitarsi cosa sia potuto accadere. E' stato lo stesso vicepreside a trovare il ragazzo riverso a terra. Poco prima il giovane, al suono della prima campanella è entrato in aula, al secondo piano, poi è uscito. Qualche compagno ha provato a mandargli un sms ma lo studente non ha più fatto ritorno.



Visibilmente scossi tutti i compagni di classe, che non si capacitano dell'accaduto. Il diciassettenne è descritto come uno studente volenteroso che ha sempre ottenuto buoni voti e non ha mai avuto problemi di natura scolastica