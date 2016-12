12:36 - Una donna di 65 anni, Angelina D'Aversa, è morta, e una 57enne è rimasta ferita, in un incidente avvenuto nella notte a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza. Un'auto contromano, guidata da un 31enne con precedenti per droga, si è scontrata con un'altra macchina, scaraventandola su una terza in sosta. Il 31enne, fuggito senza prestare soccorso, è stato identificato dai carabinieri ed è ora ai domiciliari per omicidio e omissione di soccorso.

Trasportata in codice rosso all'Ospedale Niguarda di Milano, la 65enne è morta in seguito ai traumi riportati nell'incidente. Migliorano invece le condizioni della seconda donna, ricoverata in codice giallo all'ospedale di Desio.



Il pregiudicato che ha causato l'incidente, mezz'ora prima dello schianto era sfuggito a un controllo stradale dei carabinieri perché aveva la patente sospesa a tempo indeterminato. I militari, quando lo hanno rintracciato sanguinante dopo l'incidente, lo stavano già cercando anche per la fuga al posto di blocco.