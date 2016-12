12:09 - "Quanto successo ci costringe a fare verifiche immediate per evitare ripercussioni in particolare per Expo e scongiurare che si blocchino i lavori per l'esposizione del 2015 a Milano". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Roberto Maroni, commentando l'inchiesta su Infrastrutture lombarde. Maroni ha riferito che vedrà a breve il commissario Sala e di aver sentito il ministro Lupi: "Lunedì faremo un incontro".