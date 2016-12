16:00 - "Da alcune mail datate 2008 emerge la piena consapevolezza di tutte le parti in causa, compresi i vertici della regione Lombardia, di agire in un ambito di diffusa illegalità in merito al conferimento di contratti legali". E' quanto si legge nell'ordinanza con cui il gip di Milano ha disposto, giovedì, l'arresto di otto persone, tra le quali l'ex direttore generale di Infrastrutture lombarde, Antonio Giulio Rognoni.