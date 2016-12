Anziana investita su strisce, grave

23:28 - Una donna di 77 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali, a Milano, ed è stata trasportata in condizioni gravi al Policlinico. L'anziana sarebbe in pericolo di vita ed è, al momento, in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto in via Marocchetti, quando una vettura guidata da un ragazzo di 25 anni ha travolto la donna sull'attraversamento pedonale. L'investitore si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.