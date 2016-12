Alice, il maresciallo dei carabinieri che salva tre ragazzini

18:11 - Certe storie a lieto fine meritano di essere raccontate. Rho, periferia nord di Milano, vicino questo canale stanno giocando a pallone tre ragazzini, uno di loro perde l'equilibrio e scivola nell'acqua che a causa dei forti acquazzoni è alta più di un metro, gli amici cercano di dargli una mano ma finiscono anche loro nel canale in preda alla corrente molto forte che li trascina per decine di metri. A questo punto arriva lei: Alice Tagliaferro, maresciallo dei carabinieri, vice comandante della stazione di Rho, che sta facendo joggins sul bordo del canale e salva i piccoli in extremis.