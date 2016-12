Agguato a Como, ucciso un ciclista Aveva precedenti penali per furto

17:20 - Un uomo è rimasto ucciso in un agguato a Gera Lario, in provincia di Como. Alfredo Sandrini, 40enne residente a Sorico (Como), è stato raggiunto venerdì sera da alcuni colpi di pistola di piccolo calibro mentre, in sella alla sua bicicletta, percorreva la pista ciclabile in riva al lago. Ricoverato all'ospedale di Gravedona, è deceduto nella notte.

Sandrini aveva precedenti penali: nel 2009 era stato arrestato per un furto avvenuto in una sala slot della Valtellina ed era stato condannato a un anno e 8 mesi di reclusione.



Ancora da chiarire la dinamica dell'omicidio: molto probabilmente, gli assassini hanno atteso lungo la ciclabile il suo passaggio e hanno poi premuto il grilletto. L'uomo è stato raggiunto alla schiena da almeno quattro colpi di pistola, intorno alle 22.



Sandrini era comunque riuscito a raggiungere il centro abitato più vicino, Gera Lario, dove ha chiesto aiuto ed è stato soccorso.



I carabinieri di Menaggio hanno aperto le indagini e non escludono che dietro l'omicidio ci sia un regolamento di conti.