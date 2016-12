18:09 - Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio dopo aver aggredito e gravemente ferito a Cantù (Como) l'operaio milanese 26enne ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Si tratta di un pizzaiolo di 22 anni, residente a Como. E' stato individuato dai militari all Sant'Anna del capoluogo, dove era andato per medicare le ferite riportate durante la fuga, dopo l'aggressione.