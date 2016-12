Abusi su alunne, arrestato maestro elementare nel Milanese

17:08 - Un maestro di una scuola elementare di San Giuliano Milanese (Milano) è stato arrestato dai carabinieri perché avrebbe molestato alcune alunne della sua classe durante le lezioni. A denunciarlo è stata la madre di una bambina: le molestie sarebbero consistite in palpeggiamenti in parti intime che sarebbero avvenuti quando le bambine si avvicinavano alla cattedra.

A denunciare le molestie è stata una delle madri che, ricevuta la confidenza dalla propria figlia, si è immediatamente recata dai carabinieri. Le indagini sono tuttora in corso sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi. Il maestro pare sia un docente di una certa età, prossimo alla pensione.



I genitori: "Dovevano avvisarci dell'inchiesta" - "Dovevano avvisarci se avevano aperto un'inchiesta su quel maestro e darci l'opportunità di ritirare i nostri figli da scuola se lo ritenevamo opportuno: in questo modo mio figlio ha fatto da cavia". C'è stupore e anche un po' di rabbia da parte dei genitori degli alunni che frequentano la scuola elementare di San Giuliano Milanese.



Secondo quanto hanno raccontato alcuni di loro davanti alla scuola, hanno saputo dell'arresto solo mercoledì mattina, avvisati dalla scuola o addirittura dai telegiornali. Subito dopo la messa in onda dei notiziari, infatti, diversi genitori sono andati a riprendersi i figli o non li hanno riaccompagnati dopo la pausa pranzo per le lezioni del pomeriggio.



"Un bravissimo insegnante"

"Siamo tutti increduli, per noi è sempre stato un ottimo insegnante e speriamo davvero si tratti solo di un malinteso''. Lo ha detto uno dei bidelli della scuola elementare di San Giuliano Milanese dove il maestro è stato arrestato. Il maestro è sposato e ha dei figli grandi. Pure la moglie è un'insegnante. Secondo quanto riferito dal bidello, il maestro insegnerebbe a bambini di 7-8 anni. "Io lavoro proprio sul piano dove c'è la classe di questo maestro - ha aggiunto - ma mai mi sono accorto di nulla, né ho sentito lamentele o voci strane sul suo conto, insegna qui da diversi anni, ripeto siamo tutti increduli, e speriamo si tratti solo di un grosso malinteso".