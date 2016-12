A Milano la Giornata del Lavoro Agile

13:16 - Lavorare da luoghi diversi dall’ufficio (da casa, dal bar, dal parco, dalla palestra o da una postazione in co-working), organizzare meglio il proprio tempo libero, conciliare la vita privata con il lavoro in forme nuove. Ridurre i tempi di spostamento, abbattere le emissioni inquinanti, sperimentare alternative possibili. È questo lo scopo della prima Giornata del Lavoro Agile, iniziativa promossa dal Comune di Milano.

Un giorno di lavoro da casa - L’iniziativa rientra negli esperimenti previsti dal Piano territoriale degli orari, istituito per legge nazionale nel 2000 e legge regionale nel 2004. “Milano si propone come laboratorio nazionale per un nuovo stile di vita. Il Comune farà la propria parte: lavoriamo per fare in modo che tra i 15mila lavoratori e lavoratrici dell’Amministrazione, tanti – dove possibile – per un giorno possano lavorare da casa o da dove vogliono. Abbiamo già dei partner importanti. Altri possono, e devono, aggiungersi” ha dichiarato Chiara Bisconti, assessore al Tempo libero, Benessere e Qualità della Vita.

Meno stress e più redditività - Oggi i tempi di lavoro e di vita richiedono compromessi diversi rispetto al passato, tante abitudini ormai consolidate sono superate o comunque superabili. Favorire una giornata come quella del ‘Lavoro Agile’ significa pensare a un’altra città, regolare diversamente gli orologi della propria quotidianità. Diminuire i tempi di spostamento per lavoratori e lavoratrici e ridurre la rigidità degli orari abbassa lo stress, aumenta i momenti da dedicare a se stessi, migliora la qualità del lavoro.

I promotori dell'iniziativa - A lanciare la ‘Giornata del Lavoro Agile’ ci sono anche ABI, AIDP, Anci Lombardia, Assolombarda, CGIL Milano, CISL Milano Metropoli, UIL Milano e Lombardia, SDA Bocconi School of Management, Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e Valore D. Saranno verificati i vantaggi di questa modalità di lavoro alternativa in termini di benefici per i lavoratori e le lavoratrici (risparmio di tempo) e per l’ambiente (riduzione delle emissioni di CO2 e PM10, del traffico, dei consumi energetici). Un esperimento del nuovo Piano territoriale degli orari, istituito per legge nazionale nel 2000 e legge regionale nel 2004. Il Piano territoriale degli orari (PTO) dovrebbe essere adottato da ogni comune con più di 30.000 abitanti, come documento di indirizzi strategici per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari della città, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini.