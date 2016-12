"Gioca" con arma e ferisce amica

13:00 - Un 15enne ha impugnato "per gioco" un vecchio revolver, all'improvviso però è partito un colpo che ha ferito una sua amica, Alice, a un occhio. E' successo a Vernate (Milano), dove Andrea stava festeggiando il compleanno. Il ragazzo ha trovato il revolver Rast Gasser vicino al capanno utilizzato per la festa. La giovane, anche lei 15enne, è stata portata in ospedale e operata. Non è in pericolo di vita, ma rischia di avere l'occhio compromesso.