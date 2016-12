Violenza sessuale, 13enne denuncia rapimento nel Bergamasco

11:07 - La procura di Bergamo ha aperto un'inchiesta contro ignoti per un presunto sequestro di persona a scopo di violenza sessuale ai danni di una ragazzina. La vicenda ha come protagonista una 13enne che ha raccontato di essere stata caricata a forza su un'auto, domenica mattina a Rovetta, in valle Seriana, da due sconosciuti, che l'avrebbero incappucciata e portata in un luogo non ben precisato, dove sarebbe stata costretta a spogliarsi.

Il pm di Bergamo, Letizia Ruggeri, è la stessa che indaga sull'omicidio di Yara Gambirasio. Il fatto che sia stato aperto un fascicolo consentirà ai carabinieri di Clusone di svolgere tutti gli accertamenti del caso. Il racconto della 13enne, secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, presenterebbe alcune contraddizioni e lacune.