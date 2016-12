09:05 - I carabinieri di Varese hanno arrestato cinque persone per aver rubato rame in complessi industriali e in alcune case, nelle province di Varese e Milano. Le accuse sono di ricettazione e detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo. Durante un furto, gli arrestati avevano rubato anche alcune armi, prima nascoste in un bosco a Cardano al Campo e poi date "in conto vendita" al gestore di un bar.