Varese, rogo divampa in casa<br>Passante salva mamma e neonata 27 novembre 2013 Varese, rogo divampa in casa

L'uomo era sulla sua moto e, accortosi del fumo, non ha esitato a fermarsi e a intervenire. Ora il motociclista, la mamma e la bambina sono ricoverati per accertamenti ma non hanno riportato lesioni gravi. La probabile causa dell'incendio è stata una stufa rotta

13:13 - Un incendio è divampato stamani in una casa di due piani a Besozzo (Varese). Un uomo che passava sulla strada in moto, richiamato dal fumo e dalle urla, è riuscito a salvare una mamma e la sua bimba di tre mesi portandole fuori dall'edificio. I tre sono ora ricoverati per accertamenti all'ospedale di Cittiglio e probabilmente verranno dimessi in giornata.

L'edificio in cui è scoppiato l'incendio è situato in un cortile in via Rebuschini. All'interno di esso si trovavano altre tre persone; immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato l'edificio e spento l'incendio.



Secondo gli accertamenti, l'incendio sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di una stufetta, e le fiamme si sono estese raggiungendo il tetto della casa. Il motociclista si è accorto del rogo e, richiamato dalle urla di un bambino di otto anni che si trovava in casa, ma non in pericolo, non ha esitato a intervenire.